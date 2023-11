Kaputte Heizung löste den Großbrand aus

Mehr als 80 Feuerwehrleute eilten am Sonntag kurz vor 18 Uhr zum Brandherd an der Fischachstraße in Bergheim. Als sie ankamen, sahen die Uniformierte, wie die Flammen aus dem Stallgebäude gen Himmel schossen. Bereits da griff das Feuer auf den Dachstuhl über: Ein „umfassender Löschangriff von innen und außen“ folgte, heißt es in der Meldung der Freiwilligen Feuerwehr.