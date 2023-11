Wegen eines Kusses von Sittenwächtern verprügelt

„Er hat gesagt, dass sich das nicht gehört und er ein Sittenwächter ist“, erinnert sich der junge Mann an jenen Februarabend, der ihm noch immer Albträume beschert. „Es waren sieben bis acht Personen. Drei von ihnen kannte ich.“ Bei der Bushaltestelle am Reumannplatz in Favoriten hätten sie ihn umzingelt.