„Rassistisches“ Plakat: Sittenwächter zückt Messer

Mit einem Butterfly-Messer bewaffnet und mit schwarzer Sturmhaube getarnt, stürmte ein 34-jähriger Samstagvormittag in den „Hair to Hair“-Salon der 54-jährigen Friseurin Angelika S in der Brigittenauer Klosterneuburger Straße. Vor den Augen von vier Kunden, die blass in ihre Sessel zurücksanken, steuerte der Syrer sofort auf die Auslage zu. Ziel seines Zornes: Das Plakat eines jungen Mannes, das der selbst ernannte Sittenwächter als „rassistisch“ empfand. Tatsächlich kursiert das Foto unter dieser abstrusen Diffamierung in Internet-Foren.