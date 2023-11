Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Seduce ist aufgrund mangelnder Erfahrungen in ihrem bisherigen Leben noch unsicher, Neuem gegenüber skeptisch und braucht Zeit, um sich von ihrer lustigen und aktiven Seite zu zeigen. Für die zweijährige Hündin wird ein Zuhause außerhalb der Stadt ohne viel Trubel gesucht, in dem sie sich in ihrem Tempo eingewöhnen darf. Mit Geduld und Training entwickelt sie sich bestimmt zu einer tollen Begleiterin! Interessenten melden sich unter 01/734 11 02-0 oder per Mail hundevergabe@tierquartier.at