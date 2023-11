„Coffee with Cops“: Polizei zieht positive Bilanz

54 Aktionen im Oktober, 1200 Gespräche

Primär ging es darum, allfällige Probleme in Sicherheitsbelangen ab- und Feedback einzuholen. Gleichzeitig sollten Hemmschwellen abgebaut, Vertrauen aufgebaut und vertieft, das Sicherheitsgefühl verbessert und nicht zuletzt der Mensch hinter der Uniform kennengelernt werden. In Tirol wurden im Oktober 54 Aktionen mit über 100 Polizistinnen und Polizisten durchgeführt, bei denen insgesamt rund 1200 interessante Gespräche - vielfach bei einem Kaffee - mit Bürgerinnen und Bürgern geführt wurden. Gesprächsthemen waren meist regionale Problemstellungen, allgemeine Themen zu Verkehrs- und Kriminalpolizei, zu Migration oder es bestand Interesse an Informationen über den Polizeiberuf selbst.