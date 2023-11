Die Rolle der Politik im Lohn-Poker

Maßnahme kann Inflation dämpfen

Eine Senkung der Dienstgeberbeiträge etwa um zwei Prozentpunkte bedeutet für den durchschnittlichen Arbeiter in der Metallbranche, dass der Nettolohn um 1,8 Prozent steigen kann, ohne die Kosten für den Betrieb zu erhöhen. Um die Lohnnebenkosten in Richtung des Schnitts der Industrieländer zu bringen, müssten sie um mindestens 6,55 Prozentpunkte sinken. Dafür wurden etwa Entlastungen bei der Kammerumlage oder dem Beitrag zur Arbeitslosenversicherung simuliert. Bei einem durchschnittlichen Arbeiter in der Metallbranche bedeutet das einen zusätzlichen Verhandlungsspielraum von 3688 Euro in diesem Jahr. Das entspricht also rund einem 15. Monatsgehalt. Das würde auch die Inflation um 1,7 Prozentpunkte dämpfen.