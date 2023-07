NEOS fordern, Steuern auf Erwerbsarbeit zu senken

Die bisherigen Maßnahmen der Regierung hätten die Inflation weiter befeuert, kritisierten die NEOS am Mittwoch. Außerdem würden die falschen Themen gesetzt, wie etwa ein „feuriger Kulturkampf gegen das Gendern“ (ÖVP und FPÖ), statt sich um die Inflation zu kümmern. „Ihr seid echt nicht mehr ganz bei Trost“, meinte Meinl-Reisinger gar in Richtung ÖVP und FPÖ. Ihre Partei forderte, die Kosten auf Erwerbsarbeit zu senken. Dem schlossen sich Hubert Fuchs (FPÖ) und Kai Jan Krainer (SPÖ) an. Für sie sind die Steuern auf Arbeit ebenfalls zu hoch.