Frau auf Heimweg angefahren und liegen gelassen

Eine Ebenerin war gegen 22 Uhr auf dem Heimweg vom Krampuslauf und lief auf der rechten Seite an der Alten Bundesstraße entlang auf dem Gehsteig. Im Ortsteil Sonnberg wurde sie plötzlich von hinten von einem Auto angefahren. Sie stürzte und verletzte sich an der rechten Schulter und am rechten Knie. Der Pkw-Lenker stieg direkt danach aufs Gas und beging Fahrerflucht, heißt es in der Polizeiaussendung.