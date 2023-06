Fall Jeanette (19): Wo ist der feige Todeslenker?

Ein 24-jähriger Innviertler streifte sie mit seinem BMW X3, Jeanette blieb verletzt liegen. Der junge Mann meldete sich erst am nächsten Vormittag, nachdem Teile seines Außenspiegels eindeutig auf sein Auto hingewiesen hatten. Der zweite beteiligte Autofahrer hält sich aber bis heute bedeckt. Die Mattseer fragen sich gegenüber der „Krone“ etwa: „Wer macht so etwas? Das muss man ja mitbekommen. Was ist das für ein Mensch?“ Ein anderer meint: „Für mich ist das einfach ein Feigling. Ein Unfall kann passieren. Aber davonzufahren ist abartig.“