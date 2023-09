Mehr Corona-Fälle: „Anstieg wenig überraschend“

Hospitalisierungen steigen an

Die Corona-Hospitalisierungen waren jüngst auch in Österreich wieder angestiegen und lagen laut SARI-Dashboard zuletzt bei etwa 155 verzeichneten stationären Aufnahmen in Kalenderwoche 34 (gegenüber 37 in Kalenderwoche 28). Die Zahl der Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Spitälern sei auf einem „niedrigem Niveau“ im Vergleich zu 2020 und 2021, sagte Komplexitätsforscher Peter Klimek. „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir durch Covid alleine wieder in Spitalsbelastungen kommen, wie wir es in den ersten zwei Jahren der Pandemie hatten.“