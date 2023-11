Autolenker touchierte Lkw und schlug dann Fahrer

Ein 55-jähriger Pole parkte seinen Lkw am Ende eines Parkplatzes in Aistersheim. Dort wurde das Fahrzeug am Samstagnachmittag von einem silbernen Audi mit schwerem Anhänger touchiert. Nach dem Unfall wollte der 55-Jährige die beiden Insassen des Audis zur Rede stellen und Daten austauschen.