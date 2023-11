Musks SpaceX: Trotz Explosion „erfolgreicher Tag“

Die Rakete ging in einem Feuerball auf, dessen Aschewolke bis in eine mehrere Kilometer entfernte Stadt geweht wurde. Die Wucht der Raketenantriebe ließ Betonbrocken durch die Luft fliegen, in einem Park in der Umgebung brach ein Feuer aus. Der Startversuch zog eine monatelange Untersuchung der US-Luftfahrtbehörde FAA nach sich, SpaceX musste diverse Überarbeitungen vornehmen. Am Mittwoch gab die FAA SpaceX trotz Protesten von Umweltschützern grünes Licht für den zweiten Startversuch.