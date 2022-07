„Starship“-Trägerrakete bei Test explodiert

„Ja, tatsächlich nicht gut. Das Team bewertet den Schaden“, twitterte Musk. Die Explosion war am Montag in einem Livestream auf der NASA-Website zu sehen gewesen. Künftig werde es keinen Test aller 33 Antriebsmaschinen auf einmal geben, kündigte er an. Der Prototyp 7 des Boosters Super Heavy für die Rakete wurde dabei aber offenbar lediglich beschädigt, nicht zerstört.