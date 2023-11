Studie zeigt Schwächen von Oberösterreich auf

Studie: Wenige „Green Jobs“

Neos-Landessprecher Felix Eypeltauer kann Achleitners Optimismus nur schwer nachvollziehen, vor allem auch angesichts einer aktuellen Studie der OECD („Regions in Industrial Transition 2023“). Diese stellt dem Standort Oberösterreich gerade bei den für Steyr relevanten Parametern kein gutes Zeugnis aus: Bei den „Green Jobs“ liegt das Land im OECD-Vergleich im hinteren Drittel; und was das Vertrauen der Landsleute in ihre Regierung betrifft, findet sich OÖ überhaupt nur auf dem drittletzten Platz wieder – unmittelbar vor der historischen westlettischen Landschaft Kurland und der Region Tohoku auf der japanischen Insel Honshu.