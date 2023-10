Steyr Automotive: Droht jetzt weiterer Job-Abbau?

„Sehe durchaus Potenzial“

Was ein weiterer Job-Abbau im früheren MAN-Werk, der wegen der Volta-Pleite befürchtet wird, bedeuten würde? „Steyr hat viele Firmen, die nach wie vor Arbeitskräfte suchen“, betont AMS-OÖ-Chefin Iris Schmidt und denkt dabei auch ans Umland. Betriebe im Bezirk Steyr-Land waren in den letzten Jahren wenig attraktiv für Arbeitnehmer, weil es in der Stadt eine große Jobauswahl gab: „Da sehe ich durchaus Potenzial.“