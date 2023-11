Schicksalsserie bringt viel Leid über Familie

Dort versuchten Spezialisten mittels Kryotherapie die Tumore einzufrieren. Dank mehrerer Aufenthalte in der Schweiz sowie einer Chemotherapie gelang es, das Krebswachstum am Auge vorerst zu stoppen. Die Gefahr scheint damit aber leider nicht gebannt. Denn die nun alle sechs Wochen notwendigen Kontrolltermine im Klinikum Graz werden so jedes Mal zur Zitterpartie.