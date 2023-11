Shame: „Sind wie ein Witz, der nicht zu Ende geht“

Für britische Bands ist es meist nicht so leicht, in den USA zu reüssieren. Wie geht es euch bislang damit?

Es ist immer noch hart und es gibt Plätze, wo ich nicht unbedingt mehr hin muss. Natürlich geht es uns in Großbritannien und Europa besser, aber es ist da drüben okay. Ein großes Konzert zu haben, heißt nicht automatisch, man hat es in Los Angeles oder New York, sondern in Kalamazoo in Michigan. (lacht) In den großen Städten hatten wir sehr gute Konzerte, in der Peripherie war es nicht immer so leicht. Man fährt täglich schnell mal neun Stunden im Van und die Landschaft verändert sich nicht einmal minimal. Das muss man gewohnt werden.