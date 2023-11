Soviel Schaden verhinderte der Hochwasserschutz

Seit Jahren investiert das Land in ganz Kärnten zig Millionen Euro in den Ausbau der Hochwasserschutzverbauungen. Und trotzdem entstanden heuer in den betroffenen Unwettergebieten immense Schäden. Daher stellen sich viele die berechtigte Frage: Was bringen die extrem teuren Schutzbauten eigentlich?