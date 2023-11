Foren-Mythen: Die Gründung der Hamas

Grundsätzliches zur Gründung der Hamas

Die Hamas wurde Ende 1987 als Zweig der islamistischen Muslimbruderschaft in Gaza-Stadt gegründet. Die Gründungsmitglieder waren unter anderem Scheich Ahmed Yassin, der spätere geistliche Führer, und Abdel Aziz al-Rantisi, der spätere politische Führer der Hamas. Sie besteht aus einer politischen Partei, einem Hilfswerk und den paramilitärischen Kassam-Brigaden. Die Organisation lehnt das Existenzrecht Israels ab und will einen islamischen Staat in Palästina errichten.