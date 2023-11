Greta spaltet die Bewegung

Aber was heißt diese Zerrissenheit eigentlich für eine Bewegung, die in 150 Ländern von Millionen Menschen getragen wurde? Sind die Forderungen einer Bewegung weniger legitim, wenn eine Sprecherin ihre mediale Rolle nutzt und sich außerhalb des Bewegungskonsenses stellt? Es ist doch so: Das Anliegen der Klimabewegung, der Appell an Regierungen, das zu tun, was sie selber unterschrieben haben, ist genauso wichtig wie vorher. Die Klimakrise schlägt nicht weniger hart zu, nur weil nicht mehr über sie geredet wird.