Thunberg - die Totengräberin der Klimabewegung

Der jüngste in einer Reihe von Fehltritten ereignete sich am Sonntag bei einer großen Klimakundgebung vor 85.000 Menschen in Amsterdam. Thunberg ließ eine Extremistin antisemitische Hetze ins Mikrofon brüllen. Bei der Hass-Predigerin handelte es sich um Sara Rachdan, eine palästinensische Doktorandin, die in den Niederlanden lebt.