Böhmische Rarität: Dudeln als Fehlleistung

Nachdem es in der jüngeren Rezeption mehr als Familien- und Märchenoper an seiner böhmischen Oberfläche entlang inszeniert wurde, denken wir eher daran, die Schicht von Schreker und Zemlinksy abzugreifen. Das Stück hat in den letzten Jahren eine kleine Renaissance etwa in Berlin, Dresden oder Graz erlebt. Es muss daher nicht mehr unbedingt neu entdeckt werden, sondern ist reif für einen zweiten Interpretationsschritt.