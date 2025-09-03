Fünf Uraufführungen zum Finale einer stolzen Ära

In der kommenden Woche steigt in Graz die fünfte und (in dieser Form) letzte Ausgabe des newsOFFstyria-Festivals, bei dem fünf steirische Theatergruppen ihre neuesten Stücke und Performances uraufführen. Es sind die letzten fünf von wohl hunderten Produktionen, die Faßhuber als Theaterland-Chef mit ermöglicht und gefördert hat. Eine Bilanz auf die er stolz sein darf. „Danach startet das Theaterland in eine neue Ära“, sagt er. Das neue Führungsduo haben wir Ihnen vor einigen Tagen auf diesen Seiten bereits vorgestellt.