Punkte sammeln im kroatischen Istrien

Nach einer kurzen Einschulung müssen die beiden Kandidaten beweisen, dass sie die Tipps von Koch Ivan aufmerksam verfolgt haben, und treten in einem kulinarischen Wettkampf um die bessere Rotweinsuppe an. Was die istrische Rotweinsuppe so speziell macht, ist auch ihre Art serviert zu werden: In einem Terrakotta-Krug wird die Suppe zubereitet, und in den Krug kommt das angegrillte Brot. Nachdem die beiden Nachwuchsköche ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen konnten, werden die zubereiteten Suppen von Koch Ivan einem kritischen Geschmackstest unterzogen. Auch wenn die Entscheidung sichtlich schwerfiel, musste sich Mario am Ende geschlagen geben. Somit gleicht krone.tv-Moderatorin Annie Müller Martinez auf 2:2 aus. In das große Finale geht es für die beiden Wettkämpfer nun mit einem Gleichstand. Der nächste Punkt kann nun für einen der Beiden den Ausschlag geben.