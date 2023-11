Magath: „Gijón hatte nichts mit Schande zu tun“

„Krone“: Herr Magath: Wie haben Sie dieses viel diskutierte Duell in Erinnerung?

Felix Magath: Mit diesem Spiel war damals die ganze Welt unzufrieden. Ich frage mich immer, wie so etwas geht. Man hat so getan, als wäre ein 1:0 gegen Österreich unter der Möglichkeit der deutschen Mannschaft gewesen. So war es aber nicht. Die beiden Duelle gegen Österreich davor in der WM-Qualifikation 1982 waren schon eng. Hinzu kam die Geschichte der WM 1978, als wir gegen euch ausgeschieden waren. Daher hat man aus meiner Sicht die Beurteilung mit völlig falschen Vorzeichen vorgenommen.