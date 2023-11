Retz mal zwei!

VOM SCHATZ DES MEERES ZU EINEM ANDEREN SCHATZ

Zurück in Retz besuchen wir die Gatterburg. In dem Schloss ist heute ein Fahrradmuseum zu finden. Fritz Hurtl hat in etwa 45 Jahren über 300 Fahrräder gesammelt. „Wir haben das Glück, Fahrrad-Geschichte vom Anfang an zu erzählen. Unsere ältesten Stücke sind circa aus 1820. Das Fahrrad war früher ein Luxusgut, nur für die oberen Zehntausend oder noch darüber. Es war nicht für jeden leistbar.“