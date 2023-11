Vegas-Wahnsinn: 4,7 Mio. Dollar für Hotelzimmer

„What happens in Vegas, stays in Vegas“ - jeder, der sich in die Stadt der Sünde begibt, kann sicher sein: Was auch immer hier passiert, es bleibt ein Geheimnis - doch das bevorstehende Wochenende soll eine Ausnahme bilden. Die ganze Motorsport-Welt soll jeden Moment der vielleicht größte Show auf Erden in höchstem Maße genießen, ein Spektakel der Superlative miterleben und davon noch den Enkerln erzählen.