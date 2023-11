Es darf wieder 130 auf der A10 gefahren werden

Auf 27 Kilometern zwischen Salzburg und Golling darf auf der Tauernautobahn wieder 130 km/h gefahren werden. Die Werte an der Messstation bei Hallein, besonders für Stickstoffdioxid, blieben in den letzten drei Jahren im angestrebten Bereich. Daher hebt das Land die Geschwindigkeitsbeschränkung auf. Mit einer Verordnung wurde das Ende des „Luft-Hunderters“ am Montag kundgemacht. Sie tritt heute in Kraft.