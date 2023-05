Jetzt geht es dem Luft-100er auf der A10 an Kragen

Apropos Tauernautobahn: Dort kämpft Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP) seit Jahren gegen den Urlauber- und den damit verbundenen Ausweichverkehr. Ständig bestehende Abfahrtssperren sollen die Situation heuer verbessern. So sind die Sperren bereits an diesem Pfingstwochenende in Kraft und werden über die Sommerferien an allen Tagen und zu jeder Zeit gelten. In der Vergangenheit hagelte es seitens der Blauen Kritik an den Kontrollen der Maßnahme, da diese zu lasch waren, zu wenig Wirkung zeigten.