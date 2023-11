Ab Mittwoch gilt auf der A10 wieder Tempo 130

Am Montag kam die Verordnung dazu. „76. Verordnung des Landeshauptmannes von Salzburg vom 13. November 2023, mit der die Tauern Autobahn-Geschwindigkeitsbeschränkungsverordnung 2015 aufgehoben wird“ - so lautet der offizielle Wortlaut der Regierung. Aufgehoben wird die Beschränkung am Mittwoch, 15.11. Ab Mitternacht gilt also wieder Tempo 130.