Showdown zwischen Cathy und Bahati im Forsthaus

Doch wie heißt‘s so schön: Wer hoch pokert, kann auch hoch verlieren. Und so kam‘s, wie es kommen musste: Ausgerechnet Cathy Lugner und Bahati Venus müssen in der aktuellen Folge des „Forsthaus Rampensau“, die am Donnerstag um 20:15 Uhr auf ATV zu sehen sein wird, zum großen Showdown antreten.