Bahati Venus: „Lasse mir nicht den Mund verbieten“

Zum Schweigen wolle sie sich aber sicher nicht bringen lassen, so Venus weiter. Schon gar nicht von ihren Forsthaus-Konkurrenten. „Ich bin mittendrin im Geschehen und sage, was ich denke“, erklärte sie. Das bleibe jedoch nicht ohne Folgen, denn: „Schnell wird versucht, mich in eine Schublade zu stecken, nämlich die der ,hysterischen, lauten, schwarzen Frau‘, die lieber still sein sollte. Aber nicht mit mir, Amigos!“