Bundespräsident Van der Bellen reist nach Moldau

Gemeinsam mit dem moldauischen Bildungs- und Wissenschaftsminister Dan Perciun wird Van der Bellen am Mittwochnachmittag eine Berufsschule für Informatik und IT in der Hauptstadt Chisinau besuchen. Am Donnerstagvormittag werden der Bundespräsident und Pirc Musar dann von Sandu im Präsidentenpalast empfangen. Nach dem trilateralen Gespräch ist eine Pressekonferenz der drei Staatsoberhäupter geplant.