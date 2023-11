Überfreundliche Hacker und einige Updatemuffel

Strenge Regeln für Hacking-Partner

Während es derzeit keine Hackergruppe mit Sitz in Österreich gibt, liegen wir bei den Affiliates, den Partnern, im Spitzenfeld. „Wer Partner von Lockbit sein will, muss ein Bewerbungs- und Motivationsschreiben schicken, ein Pfand von einem Bitcoin leisten und einen Bürgen präsentieren“, beschreibt Hietz den Prozess. „Zusätzlich verpflichten sie sich zu ,ethischen‘ Hacks - sie dürfen zum Beispiel keine Kinderspitäler attackieren. Bei einem Fall 2022 in Toronto hat sich Lockbit sogar in der New York Times entschuldigt, weil ein Partner das getan hatte. Die Verschlüsselung wurde sofort behoben und der Partner gesperrt.“ Doch Daten werden immer gestohlen und damit die riesige Betrugsmaschinerie im Hintergrund weiterbetrieben, von der wir fast täglich Meldungen lesen: Phishing, Bitcoin-Betrüge und ähnliches. „Ein Gigabyte unserer Daten ist im Darknet 1000 Euro wert“, so Hietz.