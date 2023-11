Stier in Steiermark unterwegs: Straße gesperrt

Plötzlich war ein Stier auf der S36 in der Steiermark unterwegs: Ein entlaufenes Tier sorgte am Dienstagnachmittag für Aufsehen auf der Murtal Bundesstraße bei Kraubath. Eineinhalb Stunden musste die Straße gesperrt werden, letztlich wurde das Tier wegen Gefahr in Verzug erschossen.