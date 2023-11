Israels Marine fand Hamas-Sprengsätze im Meer

Palästinenserchef will Hilfslieferungen

Der im Westjordanland regierende palästinensische Regierungschef Mohammed Shtayyeh hat unterdessen die EU und die Vereinten Nationen aufgefordert, aus der Luft Hilfsgüter über dem Gazastreifen abzuwerfen. Besonders über dem Norden des Palästinensergebiets sollten Hilfslieferungen abgeworfen werden, „wie das schon unzählige Male in aller Welt getan wurde“, sagte Shtayyeh am Montag bei einer Kabinettssitzung der Palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah.