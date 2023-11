Israel: Waffenlager in Kinderzimmer entdeckt

WHO prangert Zustände an

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sprach am Montag von „entsetzlichen Zuständen“ in der größten Klinik des Gebiets. „Es waren drei Tage ohne Strom, ohne Wasser und mit sehr schlechtem Internet, was unsere Fähigkeit, die Grundversorgung zu gewährleisten, stark beeinträchtigt hat“, twitterte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.