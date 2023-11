Hauchdünn, aber ÖTV-Damen verlieren und steigen ab

Österreichs Tennis-Frauen müssen im Billie Jean King Cup den Gang zurück in die Europa/Afrika-Zone I antreten. Hatte man diesen Abstieg im Vorjahr in Schwechat mit einem 3:2 gegen Lettland abgewendet, gab es ebendort am Wochenende im Play-off eine hauchdünne 2:3-Niederlage gegen Mexiko. Die Mittelamerikanerinnen nehmen damit 2024 an der Weltgruppen-Qualifikation teil. Entscheidend war wie 2022 das abschließende Doppel, davor hatte es eine Duplizität der Ereignisse gegeben.