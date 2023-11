Polestar bringt starken Elektro-Roadster

E-Roadster erst als Tonmodell

Auf der gleichen Basis rollt auch die zweite Neuerscheinung, die jedoch von einem fertigen Auto noch weit entfernt ist und deshalb als eine Art Tonmodell in echten Dimensionen gezeigt wird. Mit dem Polestar 6 soll eine für E-Autos noch seltene Gattung neu belebt werden. Der „Sechser“ wird ein zweisitziger, sportlicher Roadster mit einem elektrisch ausfahrenden festen Dach. Das Innenleben, derzeit nur in den Köpfen der Designer präsent, wird beim Schaumodell nur angedeutet, lässt noch viel Spielraum bis zum Serienstart 2026 übrig. Fest steht aber, dass der eleganteste Polestar nur zwei Sitze bietet, also auf eine Art Notsitzbank für kurze Strecken verzichtet. Die Leistungsdaten werden denen der Limousine entsprechen. Über die Preise der beiden Top-Modelle spricht Polestar so lange vor dem Marktstart noch nicht. Beide werden aber wohl die 100.000-Euro Schallmauer locker durchbrechen.