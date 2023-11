Brand in Hochhaus in NÖ: 45 Bewohner gerettet

Brand forderte mehrere Verletzte

Was er in seiner Bescheidenheit nicht erwähnt: Durch das Stiegenhaus zogen sich immer dichtere und immer gefährlichere Rauchgase bis in die oberen Stockwerke hinauf. Die Florianis von fünf Feuerwehren waren rasch an der Einsatzstelle. Sie leisteten in den bangen Morgenstunden Großartiges. Denn es gelang den 67 Florianis durch ihr besonnenes Handeln insgesamt 45 Bewohner aus ihren Wohnungen in Sicherheit zu bringen. Dennoch erlitten acht Menschen - davon ein Feuerwehrmann wegen einer verrutschten Schutzmaske - Rauchgasvergiftungen. Zwei von ihnen mussten ins Spital gebracht werden.