Temperaturen bleiben in Österreich weiterhin mild

Stürmische Verhältnisse auch am Freitag

Zu stürmischen Verhältnissen kommt es auch am Freitag an der Alpennordseite, insbesondere am Alpenostrand. Tagsüber sind alpennordseitig und im Nordosten immer wieder Regenschauer, oberhalb von etwa 1000 Metern auch Schnee- und Graupelschauer einzuplanen. Nach minus eins bis plus sechs Grad steigt die Temperatur nur noch auf maximal zehn Grad.