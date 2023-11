Süßer Nachwuchs für Hündin aus dem Straßengraben

Doch wo kommt der Hund her? Und die anderen? Allein im Adamhof landeten heuer schon 14 (!) Streuner; was seit Jahren in unserem Bundesland überhaupt kein Thema war. Schöllauf befürchtet: „Der ,Auslandtierschutz‘ wird immer mehr zum Problem.“ Vielfach sei es so, dass Leute, die nur auf Geld aus sind, ohne Rücksicht züchten, die Tiere dann mit einem „traurigen Schicksal“ versehen und über das Schutzgeld bei tierlieben Menschen abkassieren. Und vielleicht aussetzen, wenn das nicht klappt