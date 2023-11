Mit musikalischen „Schmankerln“auf Tour

Die jungen Musiker haben sonst nie die Chance in einem Orchester dieser Formation auf die Bühne zu treten“, sagt der Leiter der Orchester-Akademie Kärnten Andreas Schaffer. Daher wurden in Ober- und Unterkärnten zwei Jugendsinfonieorchester gegründet. 130 junge Talente, im Alter von zehn Jahren aufwärts, trainieren bereits seit Monaten für ihre Auftritte. Der Spittaler Musikschuldirektor Hans Brunner: „Ein Highlight ist das gemeinsame Konzert in der CMA-Ossiach. Wir gehen aber auch noch auf Tour.“ So spielen die „jungen Sinfoniker“ auch in Innsbruck und Wiener Neustadt.