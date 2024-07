Mordender Ex-Häftling ist jetzt Taxifahrer

„Insgesamt wissen wir natürlich, wer wieder freikommt: Es laufen bereits berühmte Mörder durch die Stadt. Sie stehen mit uns in Kontakt und versprechen, nichts mehr anzurichten“, schildert der Chefermittler in Sankt Petersburg Juri Jaschkow im Interview mit dem Nachrichtenportal „Fontanka“. „Definitiv gefährliche Häftlinge“, die aufgrund ihrer Verdienste an der Front begnadigt wurden, würden von der Exekutive überwacht.