Stripfing, Ried und Vienna feiern Heimsiege

Verdienter Sieg für Stripfing

Gut in Schuss befinden sich weiterhin auch die Stripfinger, die gegen die zweite Mannschaft von Sturm Graz einen verdienten Erfolg einfuhren. Zwar gingen die Steirer bereits in der dritten Minute in Führung, als Ermal Krasniqi einen Konter nach Fehler von Stefan Rakowitz erfolgreich abschloss, doch dann übernahm der Aufsteiger das Kommando und schlug zweimal aus Eckbällen zu. Zunächst drückte Markus Lackner den Ball über die Linie (27.), dann versenkte Timo Altenberger einen Kopfball (67.).