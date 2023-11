Falsche Software-Mitarbeiter wollen an Daten

Nicht einschüchtern lassen

In der Konsumentenschutzabteilung des Landes häufen sich derzeit die Meldungen über Phishing-Anrufe, weshalb man eine Warnung ausspricht: „Microsoft fordert nicht per Telefonanruf oder Sicherheitshinweis am PC persönliche oder finanzielle Daten an. Erhalten Sie einen Anruf von einem vermeintlichen Support-Mitarbeiter, beenden Sie schnellstmöglich das Gespräch.“ Von Drohungen dürfe man sich nicht einschüchtern lassen, betont auch die für Konsumentenschutz zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf: „Sind Sie betroffen, melden Sie den Betrugsfall der Polizei. Zusätzlich bietet Microsoft ein Formular an, um Betrugsversuche zu melden.“