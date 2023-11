ÖSV-Jungstar Lamparter bereit für neue Heldentaten

Österreichs Kombinierer feilen am letzten Schliff vor dem Weltcup-Auftakt. In dieser Woche absolvierten die heimischen Winter-Zweikämpfer einen Sprungkurs in Innsbruck, nächste Woche spult das ÖSV-Team in Davos die ersten Loipenkilometer ab. ÖSV-Jungstar Johannes Lamparter ist heiß auf den Start.