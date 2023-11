„Im Naturfilm hat KI noch nicht Einzug gehalten“

Markus Mooslechner, Regisseur und Produzent in Köhlers Filmfirma mit Sitz in Wien: „KI drängt sich immer mehr auf. Wenn wir davon bis an den Abgrund gedrängt worden sind, was tun wir dann? Wir sollten nachdenken, was uns Menschen ausmacht, was Künstliche Intelligenz nicht kann. Ich glaube, wir können immer noch bessere Filme machen als KI. Ich sehe es als positive Möglichkeit in der eigenen Branche, die Qualität massiv nach oben zu schrauben.“ Als unterstützendes Tool sei das Verfahren zeitsparend und hilfreich. Unter die Räder würden laut Mooslechner nur die kommen, die die Entwicklung ignorieren. „Einige unserer erfolgreichsten Filme im Bereich Environmental Crime, die kann KI nicht kreieren. Wenn irgendwo in der Umwelt eine Schweinerei passiert, so wie bei ,Sea of Shadows‘ oder ,The Ivory Game‘ rund um Elfenbeinhandel - diese realen Geschichten muss der Mensch erzählen.“ Dass ein ganzer Naturfilm der KI entspringt, möchte sich Köhler nicht vorstellen: „Ich glaube, dass das Publikum darauf auch keinen Gusto haben wird. Die Leute werden wach, was in Lebensmitteln drinnen ist. So wird das hoffentlich auch bei Medienkonsum werden. Ohne Kontrolle wird es nicht gehen.“