Neun kubanische Sportler flüchten nach Turnier

Nach ihrer Teilnahme an den Panamerikanischen Spielen in Chile haben neun kubanische Sportler in dem südamerikanischen Land Flüchtlingsschutz beantragt. Insgesamt seien zwölf der 412 Mitglieder der kubanischen Delegation noch im Land, sagte die chilenische Regierungssprecherin Camila Vallejo am Donnerstag. Die alle vier Jahre stattfindenden Wettkämpfe von Athleten vom amerikanischen Kontinent waren vom 20. Oktober bis 5. November in Santiago de Chile ausgetragen worden.