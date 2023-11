Drei Ortschefs, ein Hoteldorf und schwere Vorwürfe

Verteidiger bestreitet die Vorwürfe

Bis zum Juni 2020 zahlte also das Hoteldorf Ortstaxe für gemeldete Nächtigungen sowie für zusätzliche Nächtigungen, bei denen keine Gästemeldung vorlag. Das lief bis zu jenem Zeitpunkt, als eine Aufsichtsbeschwerde des Landes bei der Gemeinde einlangte. In weiterer Folge stand dann auch fest, dass die Gemeinde zu viele Nächtigungen der Statistik Austria meldete: laut Anklage um genau 50.231 Nächtigungen. In weiterer Folge führte dies zu einer Verzerrung von ausgeschütteten Beiträgen.